Asti, il Tenente Colonnello Vittorio Balbo è il nuovo comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri

Nuovo comandante per il Reparto Operativo dei Carabinieri di Asti: si tratta del Tenente Colonnello Vittorio Balbo che subentra al Maggiore Maurizio Hoffmann, trasferito presso il Nucleo Operativo Ecologico di Torino.

Questa mattina presso il comando provinciale Carabinieri di Asti, l’ufficiale si è presentato alla stampa, introdotto dal comandante provinciale Tenente Colonnello Pierantonio Breda (a sinistra nella foto con Vittorio Balbo a destra).

Il Tenente Colonnello Balbo, nato a Casale Monferrato e cresciuto a Serralunga di Crea, proviene da Torino, ove ha diretto il locale Nucleo Operativo Ecologico, dopo essere stato al comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vercelli e Comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Novara.

“Asti per la sua vicinanza con Serralunga di Crea la conosco e l’ho frequentata molto, per cui per me è un ritorno a casa” ha dichiarato il Tenente Colonnello Vittorio Balbo nel presentarsi, definendosi poi “Innamorato del lavoro che faccio, e sono contento del nuovo incarico qui ad Asti che mi permetterà di svolgere l’attività investigativa in un campo ancora più ampio”.