I Vigili del Fuoco di Asti salvano un piccolo rapace e lo affidano alla LIPU

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 9 luglio, a Vigliano d’Asti per un salvataggio animali.

Ad essere tratto in salvo un piccolo rapace notturno che da alcuni giorni era rimasto incastrato all’interno di una canna fumaria di un’abitazione. Dopo aver rotto il muro, i Vigili lo hanno estratto. Privo di ferite, era un po’ deperito a causa della mancanza di acqua e cibo. E’ stato affidato alla Lipu i cui volontari lo alimenteranno per qualche giorno prima di rimetterlo in natura.