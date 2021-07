Doppio appuntamento con la stagione teatrale di Nizza Monferrato, il primo martedì 20 luglio

Torna il teatro a Nizza Monferrato grazie a due esclusivi appuntamenti gratuiti che si terranno nel mese di luglio in piazza Garibaldi.

“Quello che andiamo a comporre nelle prossime serate – commenta l’assessore alla Cultura di Nizza Ausilia Quaglia – vuole essere un segnale di ripartenza e di fiducia per la nostra città e per tutti quanti, lavoratori dello spettacolo, sono stati costretti a una lunga pausa forzata a causa della pandemia. L’idea di rendere gratuiti gli spettacoli e inserirli in un contesto feriale sposa la nostra condizione di rafforzare questo turismo di prossimità creando un’occasione in più per recarsi a Nizza e cercando di dare una mano a tutte le attività commerciali che hanno sofferto così gravemente in questi mesi”.

Il primo spettacolo in programma, martedì 20 luglio alle ore 21.30, è “La Donna di Samo” dal classico greco di Menandro con Simone Destrero, Bruno Governale, Alessandra Cavallari, , Marianna Cutraro e la regia Roberto Zorzut.

“La donna di Samo” vive di intrecci complessi giocati sulla sorpresa e improvvisi cambiamenti di situazione. Commedia ricca di riconoscimenti improvvisi, rapimenti e situazioni complicate che girano intorno al tema dell’amore. Gli innamorati, divisi da iniziali ostacoli si trovano ad affrontare numerose difficoltà e peripezie, fino a coronare il loro amore e ricomporre la felicità iniziale che per un equivoco o errore era stata turbata. Il valore della commedia sta nell’ineguagliabile capacità di presentare “caratteri”, personaggi di una convincente credibilità psicologica e sentimentale. Un rito teatrale in maschera che conserva tutto il suo fascino.

La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle fondazioni CRT e CRASTI e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.