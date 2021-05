Itinerari alla scoperta dell’Astigiano… Girovagando nella natura, nella storia e nella bellezza

Siamo finalmente alle porte di un week end in zona gialla e anche se il meteo non si preannuncia così clemente, con temporali e nubi sparse, siamo pronti a ricominciare con alcuni consigli su cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni.

In attesa che ricominci qualche evento, perché non approfittare della libertà riconquistata per uscite alla scoperta di angoli di bellezza sul nostro territorio? Sicuri di evitare assembramenti, potrete assaporarne il fascino con camminate, corse, o uscite in bicicletta tra boschi, vigneti e strade di campagna.

Come i nostri attenti lettori già sapranno, in questo periodo non siamo stati con le mani in mano, ma abbiamo continuato a lavorare per promuovere il territorio attraverso nuove iniziative, in particolare con il nostro speciale Giornarunner® che vi accompagnerà con consigli per gite fuori porta per un turismo di prossimità.

Perché l’Astigiano è ricco di storie da raccontare e da scoprire muovendosi, nel segno del benessere.

Dunque, perché non andare a passeggiare a Mombercelli, per godersi lo spettacolo dei Paesaggi Vitivinicoli nel regno della Barbera d’Asti, respirando a pieni polmoni dopo aver raggiunto le Bottiglie Giganti?

O perché non scegliere di scoprire quale storia si cela dietro un luogo affascinante come Bricco Crevacuore, a Calosso, da cui si può ammirare la bellezza dei vigneti di Moscato.

Non vi basta? Di suggerimenti ne abbiamo a volontà. Cosa ne pensate di girovagare per l’Unione Terre di Vini e Tartufi?

Un bel giro tra le cappelle di Celle Enomondo, o sui sentieri di Revigliasco? Oppure ammirare il panorama dal Palazzo Comunale di Tigliole e poi lasciarsi portare dalle frecce che portano a scoprire sentieri e patrimonio storico, per poi farsi coccolare a tavola, nei suoi rinomati ristoranti. E ancora, a San Damiano d’Asti, dove si può vivere il territorio a 360 gradi.

E Cocconato? Dopo avere ammirato la Riviera del Monferrato in tv e averlo sostenuto nella sfida de “Il Borgo dei Borghi” è ora di visitarlo di persona.

Se volete approfondire con suggerimenti di percorsi o storie antiche di cui sul web non trovate traccia, potete scoprire consigli e curiosità grazie ai racconti della nostra Giornarunner® che potete trovare su giornarunner.com . @Giornarunner è anche su Instagram, Facebook, Twitter e Tik Tok, per una promozione del territorio dentro e fuori la provincia di Asti!

E buon week end!