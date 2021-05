Idee per il fine settimana … Girovagando per il parco del Castello Reale di Govone

Oggi gioco in casa e vi porto a fare un gran bel giro nel parco del Castello di Govone e nei suoi giardini.

Complice la stampella che ancora mi accompagna, ho optato per una meta per me a km zero, conosciuta da molti, ma che non stanca mai: ci si potrà mai stufare di tutta questa bellezza? Io no di certo e mi sto rendendo conto che tra le nostre colline è il km zero o poco più a far fare le scoperte più piacevoli.

Partiamo da in alto, da piazza Roma, davanti al maestoso Castello Reale di Govone. Da domani, domenica 30 maggio, inizieranno le domeniche di “Govone Smart Music”, un motivo in più per venire a visitarlo (Per tutte le informazioni e per le prenotazioni clicca QUI ).

Sul sito trovate anche tutte le informazioni storiche ed artistiche su questa residenza sabauda che è riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e potrete scoprirne molte di più durante la visita!

La vista che si apre davanti agli occhi vi porta a scoprire il Roero, le Langhe ed il Monferrato in un battito di ciglia. Che dire oltre? Sapete che mi piace fare parlare le immagini.

Il giardino all’italiana lascia senza fiato in ogni stagione, non saprei davvero dire quando è il momento di massimo splendore. Quindi, il mio consiglio è di visitarlo ora e poi tornarci, per scoprirlo da voi!

Ma addentriamoci anche nel parco. Molti lo conoscono soltanto in versione natalizia, quando le casette de “Il Magico Paese di Natale” lo trasformavano in uno dei più grandi mercatini natalizi d’Europa, con un fascino che a mio parere è da primo posto in ogni classifica.

Ma il parco è bello sempre. Che ne pensate? Percorrerne i vialetti, sui suoi vari livelli (è un magnifico parco che si sviluppa in verticale), è l’ideale per staccare la spina. All’ombra del castello, immerso nel verde, c’è anche il Parco della Rimembranza, con il monumento ai Caduti e due cannoni, veri, rari da vedere in giro.

Io mi fermo qui, voi che fate?

