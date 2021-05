ACI Asti promuove al Giro d’Italia la campagna #rispettiamoci per la sicurezza stradale

Ci sarà anche l’Automobile Club Asti al Giro d’Italia 2021: il direttore Paolo Pinto presenzierà domenica 9 maggio le fasi della partenza della seconda tappa della corsa rosa, Torino Stupinigi – Novara, come ambasciatore della nuova campagna di educazione stradale ACI #rispettiamoci, che invita automobilisti, ciclisti e pedoni a un patto di condivisione della strada, basato sul rispetto reciproco delle regole di circolazione.

L’Automobile Club d’Italia, partner istituzionale della manifestazione, colorerà le 21 tappe della corsa rosa con tante iniziative per responsabilizzare e sensibilizzare alla sicurezza stradale, ma anche per sostenere turisticamente i territori: i bambini delle scuole primarie saranno i protagonisti del progetto “Disegna la tua strada sicura”, al via il 6 maggio in occasione della Giornata Europa della Sicurezza Stradale; il video “TrasportACI Sicuri” richiamerà l’attenzione dei più piccoli, coinvolti dall’iniziativa “BiciScuola 2021”, sul corretto utilizzo del seggiolino e della cintura di sicurezza; l’hashtag #rispettiamoci identificherà le migliaia di post, tweet e messaggi Instagram per la mobilità responsabile che saranno condivisi sui profili social; per ogni tappa di arrivo e partenza l’Automobile Club d’Italia diffonderà i video “Panorami d’Italia”, incoraggiando il turismo locale e preannunciando l’arrivo del Giro sul territorio.

Online e sui social, ACI diffonderà 8 video pillole per ribadire l’importanza di alcune regole basilari per gli “auto-pedo-ciclisti”:

1) rispetto di tutti per tutti;

2) al volante stai attento a bici e pedoni, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità;

3) non sorpassare veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali;

4) non sostare su piste ciclabili, marciapiedi e strisce;

5) in auto come a piedi, non distrarti con lo smartphone;

6) rallenta nei cambi di direzione per la possibile presenza di pedoni e ciclisti;

7) presta attenzione prima di aprire lo sportello;

8) in bici, soprattutto di notte, renditi sempre ben visibile.

Dall’8 al 30 maggio, nel corso della diretta RAI della più importante corsa ciclistica italiana, sarà trasmesso lo spot ACI #rispettiamoci con il messaggio “Insieme, sulla stessa strada”, che invita senza toni allarmistici tutti gli utenti della mobilità alla coesistenza responsabile sulle strade, in un circolo virtuoso di attenzione e educazione.

Una mobilità sicura deve essere sostenibile anche per l’ambiente e per questo l’Automobile Club d’Italia è partner pure del Giro-E: il logo ACI identifica la maglia rossa del leader della classifica di regolarità nella manifestazione che vede protagoniste le biciclette a pedalata assistita.