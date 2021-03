Pasqua, in arrivo uova e colombe alla Mensa Sociale di Asti

Grazie al Progetto “Le nuove povertà” della Consigliera Comunale Elisabetta Lombardi a supporto della Mensa Sociale del Comune gestita dalle Suore della Pietà di Suor Luigina.

In occasione della Santa Pasqua infatti saranno donate uova di pasqua e colombe pasquali.

La Pandemia ha fatto salire il numero delle famiglie in difficoltà economica che si rivolgono alle Associazioni di volontariato.

Questo progetto ha dimostrato come la sinergia e solidarietà tra la cittadinanza e le Istituzioni possono diventare una ricetta preziosa per far fronte alle problematiche sociali.

In questo momento cosi difficile hanno contribuito a questa iniziativa anche alcune attività astigiane: Bar Trilly, Frutta e Verdura negozio alla stazione, Centro Estetico Visage, Ristorante Pic Ni e altri partecipanti.