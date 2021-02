La primaria di Mombello Monferrato contro il bullismo

Ascoltando la canzone contro il bullismo “Quel bulletto del carciofo”, canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro 2016, che mette al centro il doloroso fenomeno del bullismo generando sofferenza

nei bambini e ragazzi, si è conclusa la settimana che la scuola di Mombello ha dedicato al tema BULLISMO.

Nella canzone il fenomeno viene rappresentato in modo molto semplice, attraverso personaggi dell’orto. Con poesie, discussioni in circle-time, storie da analizzare e discutere, i

bambini hanno realizzato uno striscione composto di cartelli per dire il loro NO al bullismo.