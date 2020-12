Asti, nel periodo pre-natalizio parcheggi gratuiti per due ore

Nel periodo prenatalizio, a partire da venerdì 11 e fino a giovedì 24 dicembre, sarà possibile sostare gratuitamente, per un massimo di due ore, nei parcheggi delle zone di corona della città di Asti, gestiti da Asp.

Utilizzando il disco orario, la sosta sarà gratuita in: piazza Roma, piazza Catena, piazza Medici, corso Dante (tratto tra piazza Alfieri e via Massimo d’Azeglio e tratto tra corso Milano e via Roreto), via Anita Garibaldi, via Del Bosco, piazza Vittorio Veneto, via Brofferio, via Solari, via Costa, via de Rolandis, piazza Libertà (fronte Mercato Coperto), via Cavour, piazzetta San Paolo, piazza Statuto e piazza Alfieri (lato Palazzo della Provincia).

Per informazioni: tel. 0141/434711, www.asp.asti.it e app AstiParcheggi.