Allerta meteo Alba, l’aggiornamento della situazione dopo la riunione del Centro Operativo

In prima mattinata si è riunito il centro operativo comunale di Alba e dall’analisi dei dati in possesso è emerso che il fiume Tanaro potrà raggiungere il suo livello massimo questa mattina, sabato 3 ottobre 2020, tra le ore 9,00 e le ore 10,00.

Il Comune di Alba fa sapere che la situazione non impone per ora la chiusura dei ponti e di nessuna strada, ma avvisa la popolazione di prestare particolare attenzione durante l’attraversamento dei ponti e nel transito sul reticolo viario per la presenza di fogliame, ramaglie e tronchi e per la formazione di buche stradali.

Conclusa la riunione della Protezione Civile di Alba, il comune di Alba comunica ai cittadini quanto segue:

-Per la loro incolumità, si chiede ai cittadini di non sostare lungo il corso del fiume Tanaro e dei torrenti, evitando di creare problemi alla sicurezza, oltre che di intralciare il lavoro dei tecnici e dei volontari impegnati nell’emergenza.

– Il rischio frane è elevato e la Protezione civile sta monitorando la situazione nelle zone collinari.

Per segnalazioni ed informazioni telefonare ai numeri 0173 292312