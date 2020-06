“Road to Roddino”, un video per invitare i turisti a scoprire il risveglio della natura in Langa

Un viaggio virtuale in Langa alla scoperta del patrimonio di Roddino. E’ quello che si può fare ammirando il video nato da un’idea del Sindaco Marco Andriano, per invitare i turisti a scoprire il territorio, attraverso immagini mozzafiato che raccontano la “Road to Roddino”. Il viaggio parte da una finestra aperta da cui si può ammirare un panorama che riempie il cuore, per partire per un percorso ricco di bellezze da scoprire, bellezza della natura e del frutto del lavoro dell’uomo, come i vigneti o come le specialità enogastronomiche.

“Si tratta di un invito alla scoperta del territorio – spiega il Primo Cittadino – su una strada che ci riporti alle cose semplici della natura e a uno stile di vita più autentico, dove è viva la tradizione dei prodotti fatti in casa. Roddino è un nuovo punto di vista, quello di una terra pronta ad accoglierci nei suoi spazi aperti, fuori dalle case in cui abbiamo passato l’ultimo periodo. Così come la natura della nostra splendida Langa si risveglia rigogliosa dopo un lungo inverno, così la comunità roddinese è pronta ad accogliervi e ad offrirvi un’esperienza. Mettetevi in viaggio.”

Ci sono volute decine di ore di registrazione per realizzare il video “Road to Roddino”, che in cinque intensi minuti regala emozioni tali da fare venire subito voglia di saltare in macchina ed andare a godersi cotanta bellezza. Il video è stato prodotto da Fabrizio Ambrosio grafica e naming di Laura Antonelli, musica di Pablo e il mare. “Oggi si va” brano iniziale di “Pensieri passeggeri” (Cielazzurro Music – CD Baby).