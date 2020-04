Dall’Istituto Giobert di Asti notebook in comodato d’uso per studenti senza computer a casa

L’Istituto Giobert di Asti ha pubblicato sul suo sito il bando per l’assegnazione in comodato d’uso di 25 Notebook a favore di tutti gli studenti che non possono ancora disporre di un personal computer su cui lavorare in regime di didattica a distanza.

Si tratta dell’applicazione immediata del fondo messo a disposizione dal governo per tutte le scuole e costituisce una prima risposta a quell’8% di studenti che se ne dichiaravano ancora privi.

Il bando scade giovedì 16 aprile e prevede una graduatoria di accesso al beneficio secondo gli indicatori ISE delle famiglie.

Contemporaneamente, in corrispondenza con il primo giorno di vacanze pasquali, è stato pubblicato sul sito dell’Istituto un video per tutti gli studenti, dal titolo #DISTANTI MA UNITI – qualche giorno di vacanza per pensare, che intende dare un piccolo contributo al periodo di difficoltà psicologica che vivono i ragazzi, con conseguenze “invisibili” che non abbiamo ancora potuto valutare, nascondendole dietro il sostegno che ci forniscono i social e le tecnologie.

Il messaggio del video è semplice, “prima o poi torneremo a fare cose straordinarie”, ma le cose straordinarie sono quelle piccole e scontate che prima non percepivamo neppure, come camminare in un bosco, andare in bicicletta e persino svegliarsi presto per andare a scuola per abbracciare gli amici, condividere la vita di classe, sedersi accanto ad una persona vera, fare a metà di un panino.

Prima o poi, in un tempo sempre più dilatato, torneremo a fare tutto come prima, non bisogna abbandonare la speranza, ma la differenza è che avremo occhi completamente nuovi.

Se c’è un messaggio che la scuola dovrà passare, quando riaprirà le porte, è che, come ha scritto lo storico Yuval Noah Harari sul Financial Time del 22 marzo scorso, «sì, la tempesta passerà, l’umanità sopravviverà, la maggior parte di noi sarà ancora viva, ma abiteremo in un mondo diverso. Molte misure di emergenza a breve termine diventeranno un appuntamento fisso della vita».