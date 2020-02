“Tour” della Lega nell’Astigiano per incontrare gli amministratori del territorio

La Lega ha organizzato una serie di incontri con sindaci ed amministratori locali per approfondire temi e problematiche che riguardano il territorio.

Gli incontri si svolgeranno lunedi 24 febbraio alle 17.30 nel salone funzionale in piazza San Martino a Piovà Massaia, sabato 29 febbraio alle 10 nel salone Alfieri a Portacomaro, lunedi 2 Marzo alle 18 a Vesime e lunedi 9 marzo alle 18 a Montegrosso d’Asti.

Dichiara il segretario provinciale On. Andrea Giaccone: “Questi incontri nascono dalla volontà di lavorare in sinergia con il territorio, la Lega da sempre crede che i nostri i comuni siano un valore aggiunto importantissimo per la nostra Provincia, per cui abbiamo voluto organizzare questo ‘tour’ nelle diverse aree, dove Sindaci ed amministratori locali potranno confrontarsi con i rappresentanti della Lega ai diversi livelli istituzionali, con la mia presenza quale parlamentare e Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati con Fabio Carosso Vicepresidente delle Regione Piemonte e con Paolo Lanfranco Presidente delle Provincia di Asti”.