Lunedì a San Damiano d’Asti il funerale di Edoardo Gea, morto nell’incidente stradale a Govone

Domani sera, domenica 28 agosto, alle ore 20.30, nella parrocchia di San Vincenzo, a San Damiano d’Asti, sarà recitato il rosario in memoria di Edoardo Gea, il giovane 26enne che ha perso la vita lo scorso giovedì 25 agosto in un incidente in moto alle porte di Govone.

Nella stessa chiesa della città in cui abitava la madre, lunedì 29 agosto, alle ore 16 saranno celebrati i funerali.

Il giovane lascia la mamma Graziella e i fratelli Gianluca ed Emiliano.