Incidente mortale a Govone, morto un giovane motociclista

Un grave incidente stradale mortale è accaduto pochi minuti fa (intorno alle 19) a Govone sulla strada provinciale che dal paese roerino porta alla statale 231.

Una moto è uscita di strada, per cause ancora da accertare e il motociclista è stato sbalzato nel prato a fianco della strada; le sue condizioni sono parse subito molto gravi, e, nonostante l’intervenuto dell’elisoccorso, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, dalle prime informazioni si tratta di un giovane di circa 26 anni.