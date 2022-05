Taccuino elettorale: è l’ora dei big ad Asti

Sono diversi gli appuntamenti elettorali dei candidati alle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 12 giugno.

E’ l’ora dei big, che faranno tappa ad Asti per dare manforte ai rispettivi candidati. Venerdì 20 maggio arriverà ad Asti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Sabato 21 è prevista la presenza di Raffaele Bonanni, segretario generale CISL, per il congresso regionale di Azione. Già certe le presenze di Gianluigi Paragone (il 28 maggio) e Diego Fusaro (29 maggio). Molto probabile l’arrivo di Giuseppe Conte, anche se non è ancora stata stabilita una data.

Paolo Crivelli presenta il suo programma

Sabato alle 10 nella sala consiliare della Provincia



Domani, alle 10 presso la sala consiliare della Provincia di Asti, si terrà una conferenza stampa aperta alla cittadinanza nella quale Paolo Crivelli presenterà il programma per l’amministrazione della città.

Ancora Italia sulla sovranità monetaria e la moneta complementare

Sabato alle 15.45 al Caffè Mazzetti e domenica alle 16 in piazza Libertà



Doppio appuntamento sul tema “Sovranità monetaria e moneta complementare: come liberarsi dalla gabbia dell’Eurodisastro”, organizzato dal partito Ancora Italia, che candida Maurizio Tomasini alla carica di sindaco. Sabato alle 15.45 alla caffetteria di Palazzo Mazzetti interverranno il saggista e storico Paolo Borgognone e l’esperto di politica monetaria Cosimo Massaro. Domenica, alle ore 16 in piazza Libertà, interverrà invece Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia.

Presentazione della lista Forza Italia – Con Asti nel cuore

Giovedì alle 18 in Piazza Roma



Giovedì 19 maggio alle ore 18 in piazza Roma 13, si svolgerà la presentazione della lista “Forza Italia e Movimento Civico Galvagno” a sostegno della candidatura di Maurizio Rasero. Interverranno anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore Marco Gabusi, il coordinatore di Forza Italia Paolo Zangrillo e la senatrice Licia Ronzulli.

Giorgia Meloni ad Asti

Venerdì 20 maggio alle 15 al Palco 19



Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarà ad Asti venerdì 20 maggio. La deputata è attesa dalle ore 15 al Palco 19 di Asti.