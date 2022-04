San Damiano festeggia il 25 aprile con una Marcia per la Pace pensando all’Ucraina

Anche a San Damiano prendono il via le celebrazioni del 25 aprile, che quest’anno tornano alla normalità dopo i due anni pandemici. A fianco dei momenti istituzionali, quest’anno in occasione della ricorrenza della Liberazione si terrà una Marcia della Pace.

“E’ un modo per fare sentire la vicinanza del nostro paese agli orrori del conflitto in Ucraina – spiega il sindaco Davide Migliasso – abbiamo pensato che il 25 aprile fosse la data giusta per proporre questo momento di riflessione anche grazie alla possibilità del ritorno in presenza delle celebrazioni“. Il sindaco si è anche detto disponibile ad esporre la bandiera della pace dal palazzo municipale così come stanno facendo già diversi comuni, compreso il capoluogo.

La marcia partirà alle 9.45 dal Rondò per percorrere piazza delle Rosine, Baluardo Montebello e via San Vincenzo. Alle 10.30 in piazza Libertà si terrà la celebrazione istituzionale del 25 aprile, quindi il corteo riprenderà per incamminarsi fino al parco Cristina Mazzotti.

Le celebrazioni del 25 aprile saranno anticipate stasera dallo spettacolo chè andrò in scena al Foro Boario “José Domingo Molaz: dalla guerra del Chaco alla resistenza in Piemonte” (ingresso libero con normativa anti Covid vigente): si parla di un missionario salesiano che nel 1945 si adoperò per evitare una rappresaglia nazifascista a Buttigliera d’Asti. Durante tutta la giornata sarà ancora possibile visitare la mostra dedicata alle Madri Costituenti.

Nuovi campi da paddle

Grazie all’intervento della società “Tennis Più” nell’area sportiva di via Einaudi verranno realizzati due campi da paddle, disciplina sportiva ultimamente molto praticata. I costi saranno sostenuti dalla società, che avrà poi in gestione i campi. Analoga operazione era stata fatta quest’autunno con due campi da tennis.

Nell’area giochi Beppe Fenoglio l’Amministrazione ha programmato interventi di manutenzione del verde, realizzazione di nuovi giochi per bambini e la posa di pavimento anti trauma per prevenire le cadute dei più piccoli. L’ammontare dei lavori è di 13500 euro

Nell’ambito della manifestazione “Aspettando la ….Barbera incontra” sabato alle 18 nella sala consiliare del Comune si terrà la presentazione del libro “Fianco a fianco” di Chiara Della Mercede e Lorenzo Giaretto. I due autori dialogheranno con Don Mauro Canta.