San Damiano entra nel circuito “Oro, incenso e mirra – Presepi del Monferrato”

Il Comune di San Damiano entrerà nel circuito presepiale “Oro, incenso e mirra – Presepi nel Monferrato” che vede circa 30o presepi dislocati trai comun i aderenti. “Abbiamo voluto aderire a questo circuito – spiega il sindaco Davide Migliasso – per promuovere il nostro presepe vivente giunto alla dodicesima edizione oltre che i presepi realizzati dai privati in frazione Valmolina e quello meccanico allestito nella Chiesa di Sant’Annunziata. la rassegna prenderà il via l’8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023″.

Contributi a sostegno degli asili

Nel piano di azione nazionale pluriennale di promozione del sistema integrato di istruzione sono stati erogati circa 20mila euro all’asilo paritario Madre Teresa e il baby Parking il Melarancio. Quasi 9 mila euro sono andati all’asilo paritario Madre Teresa, 10mila euro circa, invece, sono stati assegnati alla Cooperativa “La Strada” a sostegno dei costi di gestione e per gli inserimenti gratuiti nel servizio di baby parking “Il melarancio”

Intervento di ingegneria naturalistica in borgata San Giacomo

Sono stati stanziati due interventi tecnici pari rispettivamente a 25 mila e 10 mila euro per la sistemazione di strada San Marco, sita in borgata San Giacomo, franata in seguito ai nubifragi del 2021. Gli interventi riguardano la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica con la realizzazione di una palizzata lungo la strada oggetto di dissesto. “Poniamo la massima attenzione nella ricerca e nel concorrere a bandi ministeriali per reperire i fondi necessari alla realizzazione di queste opere” ricorda il sindaco.