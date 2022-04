Pasquetta a Vinchio con passeggiata e merenda

Per Pasquetta la Pro Loco di Vinchio in collaborazione con il Comune organizza per lunedì 18 aprile la quarta “passeggiata in compagnia tra le colline vinchiesi”.

Il ritrovo è alle 14.45 in piazza San Marco per un percorso di circa 10 km (si consigliano scarponcini o scarpe sportive comode. Rientro sulla piazza previsto per le 17,30. Ai partecipanti sarà offerta una golosa merenda.

In caso di maltempo saranno messi a disposizione i locali della pro loco in piazza San Marco. Info: 3494739440