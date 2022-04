A Vinchio ritornano il Merendino di Pasquetta e la Sagra dell’Asparago Saraceno

Dopo due anni condizionati dalla pandemia, con diversi eventi annullati o non organizzati, la Proloco di Vinchio è pronta per riproporre un importante calendario di eventi in questo 2022.

Si parte con due tradizionali appuntamenti primaverili: il Merendino di Pasquetta, in programma lunedì 18 aprile, e la Sagra dell’Asparago Saraceno, previsto per domenica 1° maggio.

Per tutte le informazioni sul Merendino di Pasquetta, si può chiamare il numero 349/4739440. Di seguito il programma

Domenica 1 maggio 2022 torna la Sagra dell’Asparago Saraceno (vedi il programma da locandina sotto). Verrà allestito un mercatino in Piazza S.Marco, così da far conoscere ai visitatori i prodotti e le creazioni a KM ZERO.

Chi volesse partecipare con i propri prodotti o con le proprie creazioni contatti direttamente la Proloco (Nadia 347-115.27.47); verrà precisato dettagliatamente cosa necessita e come raggiungere.

Per chi volesse pranzare, i posti sono limitati ed è OBBLIGATORIA la prenotazione.