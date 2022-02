Intensa giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Asti. Oltre agli interventi già segnalati, oggi pomeriggio sono intervenuti per spegnere un incendio ad un’autovettura località A Castagnole delle Lanze, in via Abletti.

La vettura era parcheggiata in un campo ed ha preso fuoco, per cause che non sono attualmente note. Non si segnalano feriti.