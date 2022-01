Terzo e ultimo appuntamento con Open Artom, l’orientamento per scegliere il proprio futuro scolastico

L’ITIS Artom torna ad aprire la sue porte con l’ultimo dei tre appuntamenti di “Open Artom” in programma sabato 15 gennaio, in presenza, presso la sede di Via Romita, ad Asti.

Come nelle due precedenti, una in presenza ed una online, le famiglie potranno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto guidato dal Dirigente Franco Calcagno, sia per la sede di Asti sia di Canelli, avvicinandosi ad una realtà scolastica molto radicata nel territorio e alle sue aziende, che apre molte strade per gli studenti che scelgono i diversi percorsi di studio proposti.

Gli indirizzi tra cui scegliere sono: Informatica, Elettrotecnica, Chimica, Meccatronica (con sede ad Asti e a Canelli) e Manutenzione e Assistenza tecnica professionale (presso la sede di Canelli). Tutti i corsi di studio dell’Artom, oltre a fornire un’ottima preparazione culturale e tecnica da spendere anche in un successivo percorso universitario o direttamente nel mondo del lavoro, prevedono un elevato numero di attività in laboratorio, corsi per certificazioni europee, corsi di robotica e di matematica creativa.

Nelle due giornate di open Artom di dicembre, in occasione dell’orientamento, sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli ed anche sabato prossimo saranno consegnate delle borse speciali.

Per partecipare agli eventi di Open Artom, è necessario prenotarsi, affinché la scuola possa predisporre un servizio di accoglienza ottimizzato in base alla situazione attuale e in perfetta sicurezza. Ci si può prenotare compilando l’apposito form consultabile cliccando -> QUI.

Per saperne di più visita il sito https://itisartom.edu.it/orientamento/