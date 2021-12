Welcoming Asti invita ad accendere una luce verde per denunciare l’indifferenza sul dramma dei migranti

Oggi 20 dicembre è la Giornata internazionale della Solidarietà umana. La Rete Welcoming Asti con ACLI Asti, ANPI Asti, Agedo Asti-Alba, CGIL Asti, Rete Asti Cambia, Libera Asti, Amnesty International Asti, Ananse, Foyer delle famiglie, invitano tutti ad accendere una luce verde in segno di solidarietà e vicinanza con i drammi dei rifugiati che stanno avvenendo in questi giorni alle frontiere est dell’Unione Europea.

“Sul confine tra Polonia e Bielorussia – fanno sapere i promotori – in molte case gli abitanti lasciano accesa una luce verde per indicare alle persone migranti che si trovano al gelo oltre il filo spinato della frontiera che in quelle abitazioni potranno trovare un rifugio sicuro per la notte, un pasto caldo e una persona amica. Il simbolo usato dalle famiglie polacche per accogliere i migranti in fuga dovrebbe diventare patrimonio di tutte e tutti per dire basta alle frontiere della paura, della morte, della violenza e dell’esclusione. Crediamo sia importante che anche ad Asti e nell’astigiano, almeno in prossimità e nel corso delle festività, si accendano tante luci verdi nelle abitazioni, nelle sedi di enti, associazioni, nelle scuole e sui Palazzi Comunali, per illuminare maggiormente e denunciare i drammi che si stanno consumando sulle frontiere europee dove migliaia di persone migranti sono bloccate, vengono respinte e spesso perdono la vita, per chiedere all’Europa di essere più accogliente e umana e per sostenere le lanterne verdi al confine tra Polonia e Bielorussia, testimonianza concreta e preziosa dei valori di solidarietà ed accoglienza. Seppure attraverso un gesto simbolico, possiamo e dobbiamo far sentire la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutte quelle persone i cui diritti vengono quotidianamente e sistematicamente violati”.

La rete, quindi, invita tutte le persone (ma anche Comuni, scuole, enti, associazioni, …) che ne condividono lo spirito ad aderire all’iniziativa, accendendo una luce verde sulle proprie finestre, porte o balconi ed, eventualmente, fotografandola e ripostandola sui social con #lanterneverdi #greenlight (e taggando la pagina facebook e instagram @welcomingasti).