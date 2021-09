Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra eventi in Asti e provincia

È arrivato inesorabile il mese di settembre e quello che ci propone il primo fine settimana è un ricco menù, tra eventi che esaltano i sapori del territorio e tanti appuntamenti culturali.

Facciamo un giro virtuale? Ribadiamo che è importante seguire le indicazioni per prenotarsi ai diversi eventi.

È cominciato e prosegue nei prossimi giorni il Settembre a Calamandrana Alta, oggi con una serata musicale, il Tuco Festival e Attraverso (tutte le informazioni -> QUI)

Due sere del week end sono dedicate a “Cunté Munfrà”: sabato 4 a Montemagno con lo spettacolo “Tutte – Le età” domenica 5 a Cerro Tanaro con “Storie selvatiche”. Giornata conclusiva domenica pomeriggio 12 settembre del nuovo Festival “Corti, Colline, Comunità e…” a Ferrere una passeggiata letteraria “Con il fidato Elia” dal Belvedere di San Secondo. Onda lunga del week end a Tonco, dove lunedì 6 settembre alle 21 l’appuntamento è in piazza Lanfranco con la commedia “Il cantiniere gentiluomo” del Teatro degli Acerbi. Per tutte le informazioni sugli spettacoli teatrali clicca QUI.

L’estate sta finendo e allora si mangia e si beve a Castiglione d’Asti sabato 4 e domenica 5 settembre (segnaliamo l’evento ma i posti sono tutti esauriti).

Ci spostiamo a Cocconato dove è tempo di Cocco… Wine, organizzato da Go Wine promuove, d’intesa con il Comune di Cocconato e con il neonato Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, la ventesima edizione di uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte. Tutte le informazioni le potete trovare -> QUI.

Infine, a Calosso, domenica pomeriggio è in programma un importante convegno con illustri ospiti dal titolo “Conversazioni sull’Islam”. Tutte le info QUI.

