Si avvicinano gli appuntamenti con il “Settembre a Calamandrana Alta”

Si svolgeranno a partire dal 1 settembre gli eventi organizzati e promossi dal Comune di Calamandrana, in collaborazione con la Pro Loco e il Centro di Aggregazione Giovanile “I Talenti”. Si tratta di cinque serate culturali a Calamandrana Alta.

Il calendario degli eventi.

Primo appuntamento fissato per mercoledì 1 settembre quando in Valle Belbo arriverà la compagnia teatrale “Teatro Caverna” con lo spettacolo gratuito “Il tenace soldatino di stagno”. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria al 3486641253. Venerdì 3 settembre, protagonista sarà la musica dei “Magasin du cafè” con il tributo ad Astor Piazzolla mentre sabato 4 torna il “Tuco Festival” con una serata dal titolo “Oltre la paura”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3486641253.

Due saranno gli appuntamenti con “Attraverso festival“. Giovedì 2 andrà in scena Andrea Pennacchi in “Pojana e i suoi fratelli” seguito da Michela Murgia in “Dove sono le donne?” che concluderà la kermesse domenica 5 settembre. Per questi due spettacoli il costo del biglietto è di 20 euro e la prenotazione è obbligatoria rivolgendosi al Comune di Calamandrana o al numero telefonico 3486641253.