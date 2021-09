Asti, i consiglieri di minoranza: ” La frazione Palucco, sicurezza e perchè questo ritardo?”

I consiglieri di minoranza tornano a sollecitare il sindaco di Asti con un’interpellanza urgente sulla frazione Palucco.

“La questione delle problematiche di sicurezza sulla Provinciale per Torino in prossimità del Palucco, sono una problematica datata. Eppure due anni fa, l’attuale amministrazione ha annunciato soluzioni imminenti” spiegano i consiglieri di minoranza. “Eppure negli anni si erano sbloccati i fondi che derivavano dall’urbanizzazione, si erano avviate progettazioni.

Un anno fa abbiamo fatto un’interrogazione, ma a parte gli annunci nulla è stato messo in campo. Ci chiediamo se questa politica degli annunci andrà avanti fino a fine mandato dell’attuale amministrazione. E’ ormai chiaro che le frazioni non sono al centro dell’interesse dell’attuale amministrazione, per cui ci sembra giusto ricordare che Asti non finisce solo nell’isola pedonale, ma comprende anche le ventine. Le ventine non devono interessare solo in campagna elettorale, non possono essere oggetto di annunci sempre disattesi” spiegano i consiglieri Mario Malandrone, Angela Quaglia, Giorgio Spata, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Giuseppe Dolce, Mauro Bosia, Michele Anselmo, Massimo Cerruti, Davide Giargia e Martina Veneto.

Per consultare l’interpellanza clicca qui —->>>> Palucco

Con una lettera a parte la consigliera Angela Quaglia entra ancor più nel dettaglio sulle problematiche del Palucco:

“La strada (competenza Anas) presenta una gobba che rende difficoltoso ( e pericoloso) l’attraversamento nella zona dei negozi : panetteria, farmacia ecc.

Gli attraversamenti pedonali sono sbiaditi, non illuminati e, a causa della “gobba” della strada, diventa difficile capire ( prima di attraversare) se sta arrivando qualche autoveicolo.

Ricordo che, trattandosi di un’arteria importante, è molto frequentata anche da mezzi pesanti che rischiano di non farcela a fermare in tempo per i pedoni che, avendo parcheggiato sulla destra ( in direzione Torino) attraversano per acquisti.

D’altra parte sul lato opposto ( fronte negozi) non sarebbe possibile parcheggiare a causa dell’elevato dislivello tra il sedime stradale e il fronte dei negozi.

Tale dislivello fa sì che quando piove in modo un po’ abbondante l’acqua proveniente dalla strada invade gli stessi negozi in quanto la caditoia esistente è chiaramente insufficiente a raccoglierla.

A Portacomaro Stazione le strisce pedonali sono illuminate e rese visibili. Al Palucco no e in più l’illuminazione stradale è così fioca che nelle serate nebbiose e in inverno non si vede nulla.

Verso la rotonda per San Damiano la passerella pedonale è miseramente crollata e anche lo scarico fognario scende lungo la scarpata senza canalizzazione.”