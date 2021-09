Angela Quaglia sulle problematiche a Vaglierano Stazione: “Credo che alcuni interventi siano assolutamente urgenti”

Riceviamo e pubblichiamo

Alla cortese attenzione degli Organi di Informazione

Due giorni fa, con altri consiglieri comunali ( di minoranza) ho compiuto un nuovo sopralluogo nelle frazioni “dimenticate” del Palucco e di Vaglierano Stazione.

Le lamentele sono notevoli e, purtroppo, si riferiscono sempre alle stesse problematiche, finora mai risolte.

Per quanto riguarda il Palucco rimandiamo all’articolo correlato

A Vaglierano Stazione il problema più urgente riguarda la ventilata chiusura ( per alcuni giorni della settimana) dello sportello bancario della CRA.

Già non esiste più l’ufficio postale e le persone anziane della frazione ( ma anche dei paesi intorno) si rivolgono alla banca per tutti i servizi senza dover aspettare troppo tempo e trovando personale disponibile e comprensivo.

L’annunciato ridimensionamento del servizio preoccupa non poco per il fatto di dover venire in città dove tutto diventa più complesso ( anche arrivarci).

Sulla piazza gli abitanti chiedono poi l’installazione di una telecamera per ragioni di sicurezza.

Ricordiamo che gli abitanti sono soprattutto anziani e che le “vie di fuga” di eventuali malintenzionati sono diverse.

Credo che un po’ più di attenzione alle problematiche elencate sia doverosa e che alcuni interventi siano assolutamente urgenti.

Da parte della minoranza (tutta) i problemi sono state evidenziati più volte nel corso degli ultimi anni e ancora in questi giorni con apposite interrogazioni in Consiglio Comunale.

Vogliamo sperare che dopo le promesse arrivino anche i fatti.

Con viva cordialità.

Asti, 25 settembre 2021

Angela Quaglia