A Nizza chiude il centro vaccinale del Foro Boario, Gabusi: “25 mila volte grazie”

È stato chiuso oggi, dopo circa sei mesi di attività, il centro vaccinale al Foro Boario di Nizza Monferrato. Attivato lo scorso 7 marzo, al Foro sono stati somministrati circa 25 mila vaccini, di cui ben 400 solo nella giornata odierna.

Alla chiusura del centro non ha voluto mancare l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, che ha ringraziato tutti i volontari che si sono prodigati affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

“Oggi si chiude il centro vaccinale di Nizza Monferrato dopo circa 25.000 vaccini somministrati. – è il commento di Gabusi – Non potevo mancare all’evento di chiusura per dirvi “Grazie”! Tantissimi i Volontari sempre pronti ad accogliere i cittadini con un sorrisi, medici, infermieri e amministrativi competenti: una squadra perfetta! 25000 volte grazie!”

I vaccini continueranno sempre presso la Casa della Salute, sia per le terze dosi, sia per chi non si è ancora sottoposto alla vaccinazione. Una parte di volontari che si sono prodigati in questi mesi al Foro Boario, continueranno a mettersi a disposizione anche per fornire assistenza alla Casa della Salute.