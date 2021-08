Asti, domani il secondo concerto di “Notte d’organo” in Cattedrale

Domani, venerdì 13 agosto alle 21 si terrà il secondo concerto di “Notte d’organo”, il festival organistico internazionale della Cattedrale di Asti, organizzato dall’Istituto Diocesano Liturgico Musicale per il dodicesimo anno consecutivo. Diversamente da quanto annunciato, per improvvisi e seri motivi di salute non potrà esibirsi il maestro finlandese Marku Mäkkinen. Al suo posto siederà alle consolle degli organi della Cattedrale il Maestro Luciano Zecca di Lecco.

Nata da un’idea del parroco don Paolo Carrer, la rassegna intende valorizzare gli organi storici del Duomo, creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, e offrire un’occasione per una visita serale della splendida chiesa. Anche i prossimi concerti si terranno il venerdì e inizieranno alle 21. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Asti e la direzione artistica è di Daniele Ferretti.

Nello svolgimento dei concerti saranno adottate tutte le misure previste dalle normative finalizzate al contenimento della diffusone del COVID-19: oltre al corretto utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze interpersonali, a seguito del D.L. 105 del 23.07.2021 da venerdì 6 agosto 2021, anche per poter accedere ai concerti della nostra rassegna sarà necessario essere muniti di Green Pass. Il certificato verrà verificato all’ingresso attraverso la lettura del codice QR Code (da smartphone oppure dal formato cartaceo) con l’app “VerificaC19”, rilasciata dal Ministero della Salute, che tutela la privacy dell’utente e legge solo il QR code. Si consiglia di arrivare con anticipo al concerto per agevolare le operazioni di controllo. Dovranno esibire il Green pass tutti i maggiori di 12 anni.