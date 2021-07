A “La Dolce Langa” di Vesime apericena in musica con la “serata porchetta”

È in programma per sabato 31 luglio l’apericena che si terrà a Vesime in Piazza Vittorio Emanuele presso “La Dolce Langa”.

Dalle 19.30 è in programma la “serata porchetta” al costo di 10 euro con consumazione inclusa. Ad accompagnare la serata musica dal vivo con il “Duo Valter e Liliana”. È gradita la prenotazione ai numeri 014489128 o 3494950097 entro il giorno precedente l’evento.

Si precisa che la manifestazione è organizzata secondo le disposizioni in vigore per il contenimento della pandemia da covid.

Una serata a Vesime, a “La Dolce Langa”, è anche l’occasione per assaggiare le sue specialità esclusive, come “Il Bacio di Langa®”, e l’inimitabile gelato alla nocciole a km zero.

“La Dolce Langa” resterà aperta per tutto il mese di agosto: una bella gita in Langa Astigiana è l’occasione per fare il pieno di dolcezza.