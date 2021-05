Torna lo Zecchino d’Oro: tra gli autori dei brani in gara anche l’astigiano Stefano Rigamonti

Rinviato causa Covid l’appuntamento previsto a dicembre, lo Zecchino d’Oro torna finalmente in tv: domenica alle 17,20 su Rai Uno va in onda la 63° edizione condotta da Carlo Conti e Mara Venier.

Tra gli autori delle 14 canzoni in gara c’è anche il musicista e compositore astigiano Stefano Rigamonti che firma la canzone “Un minuto” insieme a Mario Gardini (Rigamonti ha composto le musiche, Gardini ha scritto il testo). Il brano sarà cantato dalla piccola Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria. Le canzoni saranno eseguite da 16 bambini accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Con il brano “Un minuto” Rigamonti compare tra gli autori delle canzoni in gara allo Zecchino per la quarta volta, conquistando anche podio e riconoscimenti. La prima volta è stata nel 2016 con “Raro come un diamante”. Poi, nel 2017, è arrivato il primo posto con “Una parola magica”, mentre nel 2018 con “Meraviglioso è”, ha conquistato il secondo posto in classifica ma anche il premio dei “Cori della galassia” e il “Premio Zecchino per la scuola”.

Tra gli autori, la firma di Rigamonti si trova a fianco di nomi noti della scena nazionale come Simone Cristicchi, Paolo Belli, Leonardo Pieraccioni e Francesco Tricarico. A votare saranno due giurie: una composta da un gruppo di ospiti tra i quali Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele, e l’altra con dieci bimbi selezionati attraverso la Rete e provenienti da tutta Italia. I brani della 63° edizione fanno parte della compilation uscita a dicembre, distribuita da Sony Music Italia e realizzata con la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio.