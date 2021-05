Asti Benessere 2021, la presentazione degli operatori: La stanza di Grace

Continua il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di Asti Benessere, la manifestazione ideata e promossa dalla Cooperativa della Rava e della Fava, che, dopo quella online dello scorso anno (la settima), torna dal vivo con un’ottava edizione in versione “diffusa” dal 7 al 12 giugno.

Prosegue la marcia di avvicinamento con la presentazione degli operatori che partecipano: oggi la presentazione di La Stanza di Grace

La Stanza di GRACE è uno spazio olistico a Mombercelli (Asti), dove con Gratitudine – Rispetto – Amore – Coraggio – Emozioni le persone vengono accolte e condotte in percorsi di benessere e consapevolezza.

In occasione di AstiBenessere 2021, la Stanza rimarrà aperta *previa prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3280220208* proponendo gratuitamente:

· MASSAGGIO MAORI (esclusiva tecnica di massaggio che unisce manualità e simbolismo tribale all’effetto decontratturante, caratterizzato dall’allungamento delle fasce muscolari indotto da speciali attrezzi in legno di faggio ispirati a quelli dei guerrieri polinesiani. Un massaggio profondo ed al contempo rilassante)

· RILASSAMENTO ENERGETICO CON I CRISTALLI (Il riequilibrio energetico è indispensabile per migliorare la qualità della vita, armonizzando ed integrando mente, corpo e spirito. Durante la seduta raggiungeremo questo stato di benessere utilizzando l’energia dei cristalli unita ad una tecnica immaginativa creta appositamente per potenziarne l’effetto).

Saremo, inoltre, lieti di offrire – a chiunque prenoterà durante la settimana di AstiBenessere – uno sconto del 30% (sfruttabile entro il 31/12/2021) su tutti i nostri servizi:

· consulenza naturopatica

· consulenza floriterapica

· tecniche di rilassamento

· massaggio energetico spirituale

· massaggio massoterapico

Vi aspettiamo!

Monica & Ezio

