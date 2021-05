Partito il conto alla rovescia per Asti Ben Essere 2021: i centri olistici protagonisti dell’ottava edizione

Si avvicina l’edizione numero 8 di ASTI Ben Essere, il progetto della Cooperativa della Rava e della Fava, che si svolgerà da lunedì 7 a sabato 12 giugno.

Saranno coinvolti numerosi centri olistici di Asti e provincia dove si svolgeranno le sedute e le attività prenotabili da pagina social https://www.facebook.com/astibenessere/ o da sito http://www.ravafava.it/ravafava/wp-content/uploads/2021/05/programma-e-mappa-Asti-Benessere-2021.pdf

Ecco una breve panoramica dei centri olistici che parteciperanno.

Aironebio è uno dei centri più longevi del nostro territorio attivo da circa vent’anni attualmente ad Asti in via Duca d’Aosta 13 : yoga e biodanza sono le principali tecniche praticate affiancate negli ultimi anni del Tai Chij e queste verrano proposte anche quest’anno ad ASTI Ben Essere; collabora attivamente con AICS (Associazione Italiana cultura e sport).

L’Associazione Luna di Mamme gestisce il punto-incontro in via Radicati 2 ad Asti, coordina un gruppo di professioniste nel settore materno infantile che collaborano all’insegna di una genitorialità positiva e consapevole.

Serenamente OLOS svolge da anni la sua attività in Viale Partigiani 115 sempre ad Asti raggruppando diversi operatori con un ventaglio di proposte; ad ASTI Ben Essere saranno presenti con Shiatsu e sedute di meditazione.

Kokoro Shiatsu in Corso Don Minzoni 24 ad Asti è un centro specializzato nel massaggio orientale dello shiatsu.

Il Posto Buono San Marco nasce nel 2018 come spazio socio culturale di quartiere Madonna del Portone in via San Marco 18 ; punto aggregativo ed educativo svolge anche attività legate al Ben Essere: molto articolato il programma per l’evento di giugno.

Centro Studi Yoga ShivaShakti è un altra storica associazione cittadina impegnata nella promozione dello yoga e svolge la sua attività in via M.D’Azeglio 9.

Sahaja Yoga Italia APS svolge attività da diversi anni anche collaborando con scuole e centri estivi e sarà presente sia presso l’Associazione Auser in via Lamarmora 15 che con sedute on line.

Holystic Gym svolge l’attività a Costigliole d’Asti con allenamento funzionale a corpo libero che proporrà ad ASTI BenEssere.

La Crisalide ad Asti in piazza Astesano 4 ci riproporrà il massaggio viso kobido giapponese.

Lo Studio Dendron di via Arò 70 ad Asti raccoglie diverse professioniste con servizi di Medicina non convenziole, psicologia, psicoterapia e la dietistica applicate come singole terapie o all’interno di un progetto integrato.

La Casa delle Caramelle opera nel centro di Piovà Massaia e propone in modo particolare la biodanza.

La soffitta dei bambini opera in via Crova 21 a Nizza Monferrato dal 2017 con l’obiettivo di porsi come sostegno in ambito scolastico. Alberto Malara ed Elisa Speziale hanno voluto anche creare uno spazio educativo in centro città con corsi di teatro, letture e fiabe animate, gioche, feste a tema. Sul tema del Ben Essere collaborano con la naturopata Travasino Manuela e specializzata certificata in yoga per bambini che proporrà una serie di attività all’evento di giugno.

Stanza di Grace opera a Mombercelli in corso Alessandria dove da alcuni anni propone il massaggio Maori e l’utilizzo dei cristalli nel rilassamento energetico, attività che verranno proposte ad ASTI Ben Essere.

Quest’anno inoltre ci sarà la partecipazione di due farmacie di Asti:

Farmacia San Lazzaro presenterà un incontro sulle preparazioni erboristiche in collaborazione con l’azienda agricola DUIPUVRUN di Costigliole d’Asti (carciofo del sori’ – presidio slow food) e consulenze individuali sulla gestione della dermatite secondo il metodo antoposofico;

Farmacia Corso Savona : consulenze di kinesiologia.

VOLANTINO Asti Ben Essere 2021