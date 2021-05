Ad Asti torna la musica dal vivo, Ariete la prima grande ospite

Dopo più di un anno di stop torna ad Asti la musica dal vivo.

Grazie all’impegno dell’associazione culturale Casa Buneo Eventi, del Palco 19 e di Inti Sartoretto il 17 giugno, al Parco Lungo Tanaro, arriverà Ariete, che farà della nostra città la sua unica tappa piemontese.

Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi. A marzo 2021 il suo brano “Pillole” è stato certificato Disco D’oro.

Il tour di quest’estate sarà la prima occasione per vedere Arianna calcare il palco full band toccando le principali rassegne live in spazi contingentati e nel rispetto delle norme anti-covid.

L’apertura del concerto sarà a cura di Francesco Pogliano, giovane cantante classe 2003 di Chieri, star di TikTok con oltre 30 mila seguaci.

I biglietti, limitati per il rispetto delle normative covid, saranno disponibili a partire da domani, martedì 18 maggio, alle ore 11:00 sulla piattaforma www.ticketgold.it

Per informazioni: 340 516 8997 – https://www.instagram.com/intisartoretto/