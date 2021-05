Ad Asti un’estate ricca di eventi con “Edizione Straordinaria!” ed “Estiamo insieme”

Il Comune di Asti, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, riapre le porte dei teatri astigiani con “Edizione Straordinaria: recuperiamo il teatro perduto!”, con i recuperi degli spettacoli delle stagioni della rete Patric (Teatro Alfieri, Spazio Kor, Teatro di Dioniso e Mon Circo).

Dal 24 giugno al 1 luglio (con due appuntamenti “extra” il 12 e 20 luglio) un ricco cartellone condiviso permetterà di godere di molti degli spettacoli che a causa della pandemia non sono andati in scena nell’ultimo anno, più alcune anteprime della prossima edizione AstiTeatro.

La rassegna “Edizione Straordinaria” è organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Associazione Craft, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista, Mon Circo e Concentrica, e con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e Fondazione CrAsti, con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC.

Patric è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Spiegano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla cultura Gianfranco Imerito: “Dallo scorso autunno abbiamo lavorato riprogrammando a più riprese la stagione del Teatro Alfieri, che purtroppo non è potuta mai ripartire. Abbiamo atteso tempi migliori, e ora sono arrivati; serate in cui la gente potrà di nuovo incontrarsi serenamente e godere di momenti importanti per la collettività che ci aiuteranno a ritornare alla normalità. Siamo felici di poter riaprire le porte alla Cultura e agli Artisti, sempre in piena sicurezza. Nonostante le limitazioni, grazie alla sempre preziosa collaborazione di Piemonte dal Vivo e di tutte le realtà di Patric, possiamo offrire un programma di qualità e per tutti i gusti. E questo è solo l’inizio della lunga estate astigiana: a Edizione Straordinaria seguiranno la seconda edizione di Estiamo Insieme al cortile del Michelerio, un’inedita versione en plein air delle Letture del Lunedì di Francesco Visconti nel cortile di Palazzo Mazzola, per arrivare poi al 24 agosto con la 43esima edizione di AstiTeatro che come ogni anno sposterà i riflettori degli appassionati di teatro di tutta Italia sulla nostra città. Insomma, con l’estate ad Asti torna il sole, in tutti i sensi”.

Aggiunge Angelo Demarchis, direttore del Teatro Alfieri: “È una stagione estiva nuova e dal formato diverso da tutte le altre che l’hanno preceduta, perché nuova e diversa da tutte le precedenti esperienze è proprio la situazione che stiamo vivendo. Non a caso, abbiamo deciso di esplicitare questa situazione già dal titolo del primo segmento della rassegna, che con una modalità assolutamente inedita e non prevista recupera alcuni appuntamenti della stagione invernale del teatro che non si sono potuti tenere. A tale proposito è doveroso da parte mia ringraziare di cuore Gianluigi Porro, dal quale ho raccolto con entusiasmo il testimone, che anche durante questo inverno difficile ha tenuto attiva la macchina organizzativa, fatto che ci ha permesso di assicurarci molti dei nomi prestigiosi in programma. La grande richiesta che c’è di spettacoli dal vivo e all’aperto, da fruire collettivamente, è emblematica del desiderio che abbiamo tutti di superare e lasciarci definitivamente alle spalle questo brutto periodo, ritornando a una normale vita sociale, di cui il teatro e la cultura rappresentano uno degli aspetti più significativi”.

Afferma Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: “La Fondazione Piemonte dal Vivo, che insieme al Comune di Asti ha lavorato alla programmazione della rassegna estiva “Edizione Straordinaria – Recuperiamo il teatro perduto!”, auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. Ci auguriamo che il cartellone in programma sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita”.

Per il programma completo della rassegna “Edizione Straordinaria” clicca qui—->>>> Programma Edizione Straordinaria – Estiamo Insieme 2021

Nella “lunga estate astigiana” c’è posto anche per un evento musicale pensato per i giovanissimi: grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione culturale Casa Buneo Eventi, Palco 19 e Inti Sartoretto, giovedì 17 giugno al Parco Lungo Tanaro, arriverà la giovanissima cantante Ariete, che farà della nostra città la sua unica tappa piemontese. Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino. A marzo il suo brano “Pillole” è stato certificato Disco d’oro. Il tour di quest’estate sarà la prima occasione per vederla calcare il palco con la sua band toccando le principali rassegne live in spazi contingentati e nel rispetto delle norme anti-Covid. L’apertura del concerto sarà a cura di Francesco Pogliano, giovane cantante classe 2003 di Chieri, star di TikTok con oltre 30 mila seguaci. Apertura porte 17.30. Biglietti 20 euro, già disponibili su www.ticketgold.it. Per informazioni 340.5168997.

A seguire, forte del successo raccolto lo scorso anno, dal 4 luglio al 22 agosto nel cortile del Palazzo di Michelerio, in corso Alfieri 381, il Comune di Asti ripropone la rassegna “Estiamo insieme”. A un cartellone di teatro e musica di artisti locali, realizzato con la collaborazione del consulente artistico Mario Nosengo, si affiancherà “Cinema Cinema”, con un programma di film, curato dall’Associazione Zampanò, che verrà annunciato in un secondo momento.

L’apertura di domenica 4 luglio è affidata al “Gran Galà del Circo Contemporaneo” curato dalla compagnia Artemakìa di Milo Scotton, con ingresso libero previa prenotazione obbligatoria.

Una serata tra spettacolarità e poesia, spaziando nei meandri del Circo Contemporaneo: una nuova arte capace di meravigliare tanto quanto commuovere tra acrobazie, liricità, equilibri mozzafiato e sorrisi: palo cinese, roue cyr, scala d’equilibrio, giocoleria, tessuti, filo teso, trapezio, tessuti aerei saranno al centro di questo evento da godersi tutta d’un fiato.

Giovedì 8 luglio rock d’autore con Stefano Zonca & Roxy Magic Band, per una serata tra brani originali e cover rivisitate di grandi successi. Venerdì 9 luglio prima nazionale della commedia musicale prodotta dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro “Pedalando verso il Paradiso”, scritta da Valentina Diana, diretta e interpretata da Marco Viecca con le Blue Dolls: in un periodo di reclusione e riflessione, Franco Mietta è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto. Ordina online una avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi, dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale, cominciando un “viaggio sul posto” dove non mancheranno le soprese…

Mercoledì 14 luglio “Vad ‘n Merica”, storia di migrazione ispirato a “Il mondo dei vinti” di Nuto Revelli, da un’idea di Marco Musicco, narrata da Franco Testore insieme al chitarrista e cantante Max De Bernardi. Giovedì 15 luglio concerto del noto tenore Enrico Iviglia: dopo aver interpretato oltre 35 ruoli in teatri internazionali, ad Asti presenterà un repertorio prevalentemente Rossiniano. Venerdì 16 luglio debutta la nuova produzione de L’Arcoscenico “La ballata dei mendicanti”, la storia di un popolo affamato che sopravvive come può, ispirata a “L’opera da tre soldi” di Brecht, con Sergio Danzi, Ileana Spalla e Lorenzo Morra. Mercoledì 21 luglio unione tra musica e teatro con “Maschera d’argento”, la nuova produzione di ASO-Sistema, Officina LS APS e Compagnia teatrale degli Erranti: una sorta di Barbablù tiene in ostaggio attori e musicisti al solo scopo di essere “l’unico” a beneficiare di un continuo spettacolo nel quale veste i panni di regista e, al contempo, spettatore. Riusciranno gli artisti a ribellarsi? Giovedì 22 luglio serata rock con i Rubin Red, trio attivo da dieci anni che si ispira a mostri sacri come Jimi Hendrix e Rolling Stones, mentre venerdì 23 luglio il Teatro degli Acerbi presenta la commedia brillante “Il cantiniere gentiluomo”, scritta, diretta e interpretata da Fabio Fassio, insieme a Andrea Caldi, Patrizia Camatel, Dario Cirelli ed Elena Romano: un vignaiolo delle Terre Astesane è in procinto di rivoluzionare la sua azienda agricola fino ad allora impostata su metodi tradizionali. Il mondo corre veloce e anche lui vuole correre veloce. Le insidie però sono in agguato…

Mercoledì 28 luglio ancora teatro con gli Arcoderivati e “Affari di cuore” di Luca Capello e Manuel Parola, con la regia di Sergio Danzi, uno sguardo sull’universo delle relazioni uomo-donna, fatto di luoghi comuni intessuti di scelte eroiche e di tormenti interiori. Giovedì 29 luglio “Liber…Tango. Cent’anni di P”, un omaggio ad Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita creato appositamente per Estiamo Insieme dal Duo Griot Folà. Venerdì 30 luglio Aldo Deluade presenta in anteprima il recital dedicato a Dante “Amor sì dolce mi fa sentire”, con musiche dal vivo: Dante e il mistero della natura femminile, tra donne amate, desiderate, immaginarie e mistiche. Mercoledì 4 agosto ancora grande musica con la soprano Erika Grimaldi, considerata tra le nuove più affermate realtà del teatro d’opera a livello internazionale, con una selezione di arie d’opera, operetta e canzoni della tradizione italiana, seguita giovedì 5 agosto dal concerto della Cerot Band, formazione astigiana di soul e rhythm and blues attiva da oltre trent’anni. Venerdì 6 agosto l’attrice Chiara Buratti, affiancata da Livio Magnini, già chitarrista del Bluvertigo, presenta il nuovo spettacolo “Ti amo adesso, Gatsby. Non ti basta?”, ispirato al romanzo “Il grande Gatsby” di F. Scott Fitzgerald. La storia di un tradimento, di una luce verde e di un amore impossibile. Il passo a due di Gatsby e della sua Daisy. La sua ossessione per l’amore eterno che si erano giurati da ragazzi. Mercoledì 11 agosto nuovo spettacolo del gruppo di musica antica e teatro La Ghironda “Il Decameron e la musica”, dove alcune delle pagine più interessanti del capolavoro boccaccesco vengono portate sul palco con l’ausilio degli strumenti menzionati nel testo stesso. Giovedì 12 agosto serata di cover pop rock con il gruppo Free Wheel: Claudia Stabile (voce), Gianluca Passarino (voce e chitarra ritmica), Pier Manconi (chitarra solista), Stefano Borgo (tastiere e cori), Marco Berruti (sax), Fabrizio Brusaschetto (batteria), Sergio Puppione (basso).

Venerdì 13 agosto torna la Palmarosa Band con “Cinema a 78 giri”, un viaggio alla riscoperta delle più belle canzoni del cinema anni 30-50, mentre mercoledì 18 agosto il Cenacolo Alfieriano presenterà lettura interpretativa con accompagnamento musicale della tragedia alfieriana “Virginia”, con la regia di Alessandro Boero, che venne rappresentata l’ultima volta ad Asti 100 anni fa. Chiusura giovedì 19 agosto con le rivisitazioni jazz-swing di successi internazionali del poliedrico musicista Fabrizio Berta, accompagnato dal The “Lady in red” swing ensemble, e venerdì 20 agosto con la prima nazionale della nuova produzione Nig “La cucina è chiusa” di Paolo Ferrero, diretta e interpretata da Alessio Bertoli. In scena, una coppia di personaggi, il Ristoratore e la Cameriera: l’atmosfera che si respira in scena è simbolica, allusiva, greve di un indefinito “qualcosa” che dovrà presto succedere o rivelarsi. La banalità del chiacchiericcio quotidiano cede – battuta dopo battuta – il passo a un dialogo autentico…

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30. In ottemperanza alle attuali diposizioni ministeriali, la capienza del cortile è limitata e quindi si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita.

Parallelamente, dal 5 luglio al 2 agosto nel cortile di Palazzo Mazzola (Archivio Storico) per cinque lunedì alle 18,30 Francesco Visconti proporrà una speciale edizione estiva delle sue letture del lunedì ribattezzate “Le letture dei lunedì d’estate”, affiancato dal pianista Lorenzo Morra e da ospiti a sorpresa.

Dice l’attore: “Estiamo (a leggere) insieme! Dopo il triste distacco invernale, vaccinato e speranzoso in un futuro migliore, torno con il mio fido pianista e qualche amico a sorpresa. Nell’attesa di un autunno meno drammatico, che ci permetta di sperare in un nuovo ciclo di Letture del Lunedì, vi aspettiamo numerosi con la stima e l’affetto di sempre. E grazie per i tanti anni della vostra assidua presenza”.

Prima di ogni incontro, a partire dalle 17.30, sarà possibile visitare una piccola esposizione realizzata ad hoc con reperti dell’Archivio Storico.

Dal 24 agosto tornerà anche AstiTeatro, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, il cui programma verrà annunciato più avanti.

Maggiori dettagli su www.teatroalfieriasti.it