Ad Asti lunedì passa il Giro d’Italia e le scuole chiudono prima

Torna il Giro d’Italia ad Asti, questa volta solo di passaggio. E lo farà nella giornata di lunedì 10 maggio, nel primissimo pomeriggio. Mentre è in corso una conferenza stampa in Prefettura ad Asti in cui vengono fornite tutte le indicazioni su come verrà predisposto il servizio d’ordine sulle strade coinvolte, è stato ufficializzato che lunedì 10 maggio ad Asti nelle scuole di ogni ordine e grado, le lezioni in presenza sono sospese dalle ore 12.

Le lezioni in presenza sono sospese con ordinanza a firma del sindaco Maurizio Rasero, preso atto delle indicazioni della Prefettura di Asti. La sospensione riguarda “scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e private, negli enti/agenzie di formazione, nell’Università e nel Centro Provinciale Istruzione Adulti”.

Le vie cittadine interessate dal passaggio sono:

C.so Casale

C.so Alessandria

Via Calosso

C.so Alla Vittoria

Via Fratelli Rosselli

C.so Galileo Ferraris

C.so Luigi Einaudi

C.so Savona

L’orario indicativo del divieto di circolazione è dalle 12.45 alle 14.45, con divieto di sosta su tutto il percorso in Asti dalle 10.