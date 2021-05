Oggi il Giro d’Italia passa nel Nord Astigiano: la cronotabella, le strade chiuse e le misure di sicurezza previste

Oggi pomeriggio, domenica 9 maggio, la seconda tappa del 104° Giro d’Italia, attraverserà porzioni del territorio provinciale e che comporterà chiusure, per periodi limitati, di tratti stradali nei Comuni interessati e nel Capoluogo.

Ai sensi dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 la manifestazione si svolgerà senza la presenza di pubblico, nel rispetto delle disposizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto. Il dettaglio con gli orari dei transiti nei rispettivi territori comunali è consultabile sul sito internet della Prefettura di Asti. Le forze dell’ordine presenti alla conferenza hanno ribadito l’importanza di non recarsi sul percorso delle due tappe per evitare assembramenti, tra l’altro è prevista la diretta televisiva integrale di tutte le tappe, per cui si può vedere il passaggio dei ciclisti in TV o al massimo affacciati dai balconi o dalle finestre.

Per quanto riguarda la viabilità la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico delle strade interessate dalla competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, la chiusura sarà modulata, ovviamente, con orari differenti in base al passaggio della carovana che quest’anno sarà ridimensionata rispetto al passato, poiché non saranno presenti le autovetture pubblicitarie.

Domenica 9 maggio si corre la 2a Tappa la Stupinigi (Nichelino) – Novara, il percorso di gara attraverserà, in questa provincia, il territorio dei Comuni di Castelnuovo don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto d’Asti, Piovà Massaia, Piea, Cortanze, Montechiaro d’Asti e Montiglio Monferrato. Le strade interessate dalla manifestazione (clicca QUI o guarda la foto sotto per l’elenco strade) rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia approssimativamente 1 ora e mezza prima del passaggio della corsa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito di tutta la carovana, come da cronotabella fornita dagli organizzatori.