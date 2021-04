Incidente stradale a Villafranca d’Asti

Un altro intervento dei Vigili del fuoco di Asti nella tarda serata.

Gli uomini del comando di Asti si sono recati a Villafranca d’Asti per un intervento in seguito ad un incidente stradale. Sulla provinciale 10 una vettura, una Fiat Panda è uscita di strada e è schiantata contro un platano, non si conosce ancora la dinamica, né se vi siano coinvolti altri mezzi.

Il conducente dell’auto è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all’Ospedale di Asti. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco i mezzi sul posto con aps e pickup.