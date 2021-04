A Cocconato ritornano lo Yoga e la Pittura immersi nelle vigne

Dopo il grande successo della scorsa estate, a Cocconato si lavora per riproporre due iniziative che avevano conquistato. Ritornano infatti la “Pittura in vigna” e lo “Yoga in vigna“: la Pro Loco e il Comune guardano avanti e dunque ecco aperte le adesioni su una serie di date già previste per poter ricominciare a vivere il territorio e la sua bellezza, sempre nei limiti previsti dalle normative anti covid in vigore.

Si inizia domenica 2 maggio, con la Pittura, nei vigneti dell’azienda Agricola Paoletti, dove si ritroverà l’artista Joy Moore, pronta a dare preziosi consigli in una location da favola. Per la Pittura in Vigna il primo evento è in programma domenica 2 maggio mentre gli appuntamenti successivi sono ancora da definire. Come sempre all’esperienza di pittura sarà abbinata la degustazione delle specialità enogastronomiche dell’azienda che ospita l’evento, al costo complessivo di 15 euro. Sono solo 25 i posti a disposizione (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata).

Lo Yoga inizierà la domenica successiva, 9 maggio, insieme ad una nuova insegnante, Jessica Chirico, che metterà a disposizione la sua preparazione specifica per una serie di appuntamenti in cui avvicinarsi a pratiche di benessere, immersi nella natura. “Amo lo Yoga in tutte le sue forme e credo che ogni individuo possa praticare, esistono svariati metodi e insegnamenti al riguardo e come dico sempre “ad ognuno la propria pratica” – si presenta così la nuova insegnante.

E’ già definito invece il calendario dello “Yoga in Vigna”. Ecco le date da segnare e l’azienda che ospiterà le lezioni di Jessica Chirico.

domenica 9 maggio – Dezzani

domenica 6 giugno – Az. Agricola Marovè

domenica 13 giugno – Bava

domenica 20 giugno – Benefizio di Cocconito

domenica 27 giugno – Cocchi

domenica 4 luglio – Poggio Ridente

Per informazioni e prenotazioni 0141 600076.

Per restare aggiornati su tutte le iniziative seguite la pagina facebook “Ufficio Turistico Cocconato-Riviera del Monferrato” e la pagina Instagram @cocconatoufficioturistico