Due squadre dell’Istituto Pellati di Nizza Monferrato protagoniste delle Olimpiadi di Matematica

Una certezza in questo periodo di imprevisti: l’IIS “N. PELLATI“ non poteva mancare l’appuntamento annuale della gara a squadre di matematica. Ben due squadre, rispettivamente capitanate da Riccardo Galluccio (4DL) e Nicolò Lo Jacono (3AL), hanno gareggiato sui campi di gara di Genova e Torino.

Per rispettare le norme di distanziamento la gara si è svolta online ed i ragazzi, grazie alla tecnologia, si sono organizzati per collaborare e risolvere i problemi in squadra a seconda delle proprie “inclinazioni” matematiche. Ogni squadra doveva risolvere 21 problemi su geometria, logica, aritmetica, combinatoria e probabilità nel tempo massimo di due ore.

In questa competizione ogni componente della squadra ha un ruolo: il capitano guida e sprona il suo gruppo assegnando i problemi e controllando le risoluzioni. Il consegnatore, Giulia Ebarca (5AL) per la squadra di Genova e Simone Stroppiana (3AL) per quella di Torino, raccoglie le risposte e le invia alla giuria che, nel giro di pochi minuti restituisce il responso: + N punti (a seconda della difficoltà del problema) se la risposta è esatta, – 10 punti se sbagliata.

Nella gara di Genova Francesco Patti (4DL), Massimiliano Carnassale (4AL), Laura D’Aiello (5AL), Asia Gallesio (4CL) e Lorenzo Giovine (3AL), col loro capitano Riccardo e la consegnatrice Giulia, hanno condotto la squadra ad un prestigioso 8 posto su 22 concorrenti.

Mentre Cannoniero Daniele (3CL) , Tommaso Giardullo e Federico Ratti (3DL), Michel Rossi (2AL), e Alberto Bianco (3AL) e Simone capitanati da Nicolò hanno conquistato un altrettanto prestigioso 9 posto su 28 squadre nella gara di Torino.

La prima squadra è composta da ragazzi più grandi che si sono fatti coach ed animatori della seconda squadra.

Durante la gara le connessioni hanno tenuto così che i ragazzi, senza particolare stress telematica, sono riusciti ad inviare le risposte e veder e gli esiti in un tempo ragionevole.

La prof. Giuseppina Bogliolo , responsabile del progetto ringrazia gli organizzatori prof. Pino Rosolini e prof. Sandro Campigotto per “averci fatto trascorrere un pomeriggio pieno di speranza (per qualificarsi alle semifinali nazionali), di sfida (coi nostri limiti e le nostre abilità) di impegno e di amicizia (nel collaborare a risolvere i problemi), di delusione – purtroppo – (per essere i primi esclusi dalla rosa dei finalisti alla gara finale ) e di voglia di riscatto ( per la prossima occasione ).”