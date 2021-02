Nuovo appuntamento online con le letture della Biblioteca Monticone di Canelli

Continuano letture in streaming proposte dalla Biblioteca Monticone, all’interno del progetto “Nati per leggere”. Il nuovo appuntamento è per sabato 13 febbraio 2021 alle 17, sulla piattaforma ZOOM, con nuove, divertenti e appassionanti proposte per bambini dai 3 agli 8 anni.

Chi ha già partecipato ai precedenti incontri riceverà il link per accedere alle letture. Chi invece partecipa per la prima volta, può richiedere il link a bibliotecamonticone@virgilio.it possibilmente entro il giovedì precedente l’incontro.