Asti, dalla collaborazione con l’Ordine degli Architetti un interessante percorso formativo per gli studenti dell’Istituto Alfieri

Si è tenuta oggi pomeriggio presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Asti la conferenza stampa di presentazione dei PCTO, percorsi per la competenze trasversali e l’orientamento, che l’Istituto Vittorio Alfieri organizza in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti.

A fare gli onori di casa il presidente dell’ordine, Fabio Musso, con il consigliere Luca Ottaviani, a rappresentare l’Istituto Alfieri la dirigente Stella Perrone e la docente Gianna Gandini.

“Crediamo molto nei percorsi formativi che nella sostanza è l’introduzione al mondo universitario per gli studenti delle superiori, nello specifico quelli dell’Istituto Vittorio Alfieri (Classico, Artistico e Quintino Sella). I nostri colleghi hanno aderito alla nostra chiamata perchè saranno parte attiva nel presentare l’attività dell’architetto nel mondo del lavoro” ha esordito Luca Ottaviani.

“Ringrazio la dirigente e gli insegnanti che hanno ritenuto meritevole di coinvolgere noi architetti, ci fa molto piacere, fare rete con la scuola per noi è perfetto per fare conoscere la nostra professione” ha dichiarato Fabio Musso per poi sottolineare: “Mi aspettavo una buona partecipazione, ma non così importante, sono una quindicina i colleghi che mettono a disposizione le proprie competenze per realizzare questo programma, un piccolo corso di avvicinamento alla nostra professione”.

“Il mio ringraziamento è su due fronti: per l’ordine degli architetti che hanno dato questa opportunità al nostro istituto e per le mie risorse interne che sono la professoressa Gandino e il professor Bertelli. Credo che il compito di un dirigente scolastico deve essere proprio quello di favorire i contatti il più possibile con il territorio, perchè la scuola non rimanga fuori; questo è il miglior modo, realizzare dei progetti realmente spendibili per l’orientamento degli studenti. Orientare significa dare non solo un singolo incontro, ma un percorso strutturato che definisce obiettivi e competenze da raggiungere” ha spiegato la dirigente Stella Perrone. “Un percorso così fatto in un periodo di pandemia ha un valore più significativo, proprio dove i percorsi di PCTO hanno avuto un momento difficile, non potendo fare attività in presenza.”

“Abbiamo iniziato proponendo dei percorsi, contattato l’ordine che subito mi ha dato il via; con entusiasmo siamo andati avanti a cercare di capire quali potevano essere gli argomenti che potevano interessare ai nostri studenti e abbiamo trovato questi suddivisi in otto incontri. Al progetto hanno aderito 120 studenti” ha chiosato la professoressa Gianna Gandini.

Di seguito il programma degli otto incontri:

1° incontro: La figura professionale dell’architetto come si forma (arch. Mario Briola)- mercoledì 3 marzo 17.30-19.30

2° incontro: Gli ambiti di impiego del lavoro dell’architetto: aspetti deontologici della professione (arch. Daniela Ilaria Schiavon) -mercoledì 10 marzo 17.30-19.30

3° incontro: L’attività dell’architetto nel campo dell’ edilizia (ARCH. Marco Pesce) L’attività peritale (arch. Sara Coffaro-Arch. Roberto Saracco) – mercoledì 17 marzo 17.30-19.30

4° incontro: I rapporti dell’architetto con le altre figure professionali sul piano tecnico, economico e giuridico (arch. Raffaele Fusco) – mercoledì 24 marzo 17.30-19.30

5° incontro: L’attività dell’architetto nel campo dell’arredamento e del design (arch. Enrico Rosso – Arch. Violetta Gambino) – mercoledì 31 marzo 17.30-19.30

6° incontro: L’attività dell’architetto nel campo del verde, del paesaggio e della tutela dei beni culturali (arch. Simona Straforini) mercoledì 7 aprile 17.30-19.30

7° incontro: L’applicazione nella professione dei principi di sostenibilità ambientale (arch. Alessandro Boano) – La pianificazione della Mobilità Sostenibile e la tutela dei beni culturali (arch. Giovanni Currado) – mercoledì 14 aprile 17.30-19.30

8° incontro: L’attività di direzione dei cantieri e aspetti correlati sulla sicurezza (arch. Luca Ottaviani e arch. Elisabetta Gonella) – mercoledì 28 aprile 17.30-19.30

