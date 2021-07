Asti, siglata una convenzione triennale tra l’Ordine degli Architetti e l’Istituto Alfieri

Nei mesi di marzo ed aprile, in conseguenza e supporto alla richiesta dell’Istituto Alfieri di Asti, l’Ordine degli Architetti di Asti ha organizzato una serie di incontri formativi per gli studenti di terza, quarta e quinta con l’obiettivo di inquadrare professionalmente la figura dell’architetto nell’ambito dei P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Tale iniziativa ha suscitato un forte interesse tra gli studenti, sono stati un’ottantina quelli che hanno partecipato ai percorsi formativi, un dato davvero importante tenuto conto che erano attività fatte in orario extrascolastico; tant’è che la dirigenza scolastica ha proposto all’ordine di firmare una convenzione triennale con l’Istituto.

Proposta ovviamente accolta con grande piacere dall’Ordine che questa mattina, martedì 20 luglio, presso la propria sede di Piazzetta Goria ha ospitato la conferenza stampa con la firma della convenzione. Per l’Ordine degli architetti erano presenti il presidente Raffaele Fusco, il vice presidente Luca Ottaviani e il segretario Francesco Balbo, per l’Istituto Alfieri la dirigente Stella Perrone e la professoressa, nonchè architetto, Gianni Gandini.