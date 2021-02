A Novara il corso di formazione per neoassunti nella polizia locale, presenti anche agenti dai comuni astigiani

Il Comando della Polizia Locale di Novara, in collaborazione con la Regione Piemonte, promuove l’86° corso di formazione per neoassunti agenti/ufficiali della Polizia Locale.

Il corso partirà il 1 marzo e si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza.

Parteciperanno, oltre ai 18 nuovi agenti della Polizia Locale di Novara, altri operatori provenienti da altri comuni per un totale di 81 agenti/ufficiali.

I Comuni, i cui agenti parteciperanno al corso sono: Unione dei Comuni collinari del Vergante, Grignasco, Varallo, Novara, Ivrea, Nole, Osasco, Novi Ligure, Trino, Galliate, Vercelli, Luserna San Giovanni, Sommariva del Bosco, Ciriè, Caselle Torinese, Busca, Germagnano, Armeno, Montalto Dora, Valenza, Caluso, Pianezza, Borgomanero, Chivasso, Beinasco, Canelli, Volpiano, Domodossola, Gignese, Sant’Ambrogio di Torino, Volvera, Piscina, Castelnuovo Don Bosco, Settimo Torinese, Bosconero, Giaveno, Collegno, Serravalle Sesia, Nichelino, Val di Lana, Borgosesia, Miasino.

L’attività formativa sarà orientata a consolidare le competenze tecnico-specialistiche e trasversali degli operatori di Polizia locale e permettendo così di affrontare un contesto civile e sociale in rapida trasformazione. Le principali materie trattate con approccio teorico pratico sono il codice della strada, polizia giudiziaria, diritto penale, il procedimento sanzionatorio amministrativo, la normativa in materia di ambiente, edilizia, ordinamento locale e di polizia locale, pubblica sicurezza, atti e procedimenti amministrativi, ordinamento del pubblico impiego per un totale di 360 ore di formazione. I docenti saranno esperti nella materia provenienti principalmente dal mondo della Polizia locale.

Tra i molti temi che saranno affrontati durante i corsi, è stata data particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla figura del vigile di prossimità e alla prevenzione e al contrasto legato ai fenomeni del gioco d’azzardo patologico, al bullismo e cyberbullismo, tutte materie che consentiranno agli operatori di Polizia locale di essere sempre più preparati e pronti nel rapporto con il pubblico.

“Abbiamo proposto alla Regione Piemonte di organizzare questo corso – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – nel momento in cui ci siamo trovati dinanzi alla necessità di completare quanto prima il percorso formativo dei neoassunti. La Regione non solo ha appoggiato la nostra richiesta, ma a Novara faranno riferimento anche tanti altri comuni del Piemonte per un totale di quasi 90 agenti che si formeranno con il nostro corso. Al termine del percorso, i nostri agenti potranno essere operativi andando ad integrare l’organico della Polizia Locale e, dunque, a migliorare il servizio reso al territorio”.