Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: anche oggi più guariti che positivi nell’Astigiano, sei i decessi

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala ancora una crescita dei positivi nell’Astigiano che oggi sono 62 in più di ieri, con il totale che arriva a 7831 da inizio pandemia, ma anche oggi salgono nuovamente in misura decisamente superiore i guariti che sono 234 in più di ieri con il totale che ora è di 4591. Oggi si registrano 6 decessi con il totale che sale a 374.

Anche in Piemonte si registrano molti più guariti, 4227, che nuovi positivi 1617 di cui il 43,9% asintomatici.

Oggi si registra nuovamente un calo delle persone ricoverate in terapia intensiva di indici unità con il totale attuale che scende a 377, e delle persone ricoverate non in terapia intensiva che sono 85 in meno di ieri.

Report COVID-19 Piemonte 1 dicembre

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.617 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 9,6% dei 17.016 tamponi eseguiti. Dei 1.617 nuovi casi, gli asintomatici sono 710, pari al 43,9%.

I casi sono così ripartiti: 435 screening, 750 contatti di caso, 432 con indagine in corso; per ambito: 268 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 57 scolastico, 1.292 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 169.133, così suddivisi su base provinciale: 14.615 Alessandria, 7831 Asti, 5854 Biella, 23.325 Cuneo, 13.002 Novara, 90.098 Torino, 6401 Vercelli, 5550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 938 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1519 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 377 ( – 11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4652 (- 85 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 67.240

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.575.753 (+ 17.016 rispetto a ieri), di cui 797.141 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 6.303

Sono 64 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 9 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.303 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 945 Alessandria, 374 Asti, 287 Biella, 698 Cuneo, 554 Novara, 2874 Torino, 310 Vercelli, 195 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

90.561 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 90.561 (+ 4.227 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 7025 Alessandria, 4591 Asti, 2759 Biella, 10.772 Cuneo, 5924 Novara, 52.368 Torino, 3405 Vercelli, 2737 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 481 extraregione e 499 in fase di definizione.