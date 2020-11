Un Natale speciale con il negozio online e le consegne a domicilio delle specialità de “La Dolce Langa”

Manca meno di un mese al Natale, un avvicinamento caratterizzato da una situazione di incertezza che fa sorgere molte domande su come, dove e con chi si potranno trascorrere le festività.

Ma in tutto questo ci sono anche dei punti fermi, come l’inimitabile bontà delle delizie de La Dolce Langa, pluripremiata pasticceria di Vesime. Fabrizio Giamello e la moglie Barbara si sono organizzati nei mesi scorsi con l’e-commerce, in modo che le loro eccellenze dolciarie realizzate con materie prima a km zero possano arrivare nelle case degli italiani. Per chi è più vicino ci sono anche le consegne a domicilio (per informazioni Tel. +39 0144 89128 – Cell: 349.4950097).

Oltre ai tradizionali cavalli di battaglia de La Dolce Langa, su tutti l’inebriante Bacio di Langa®, a Natale Fabrizio propone il Panettone classico, il Pandolce alle Nocciole e il Pandolce al Moscato Passito di Loazzolo, realizzati rispettivamente con la nocciola tipica delle Langhe, la Tonda Gentile Trilobata, e con il Loazzolo DOCG. Queste bontà regalano profumi che con la mente ti portano nella Langa Astigiana e con il gusto fanno provare le emozioni genuine dei prodotti di una volta. E poi, da non perdere, gli Alberelli di Natale con la frolla del Bacio di Langa® farcita con una crema morbida a base di nocciole e cioccolato. Sono tre i formati a disposizione, con scatole da 100, 300 e 450 grammi: possono essere una gustosa idea regalo o utili come segnaposto per il pranzo di Natale. Una coccola speciale che ci vuole: e se a tavola non si potrà essere in tanti, consoliamoci così.

Ma non finisce qui. Nel laboratorio de La Dolce Langa, Fabrizio è pronto a sfornare prodotti personalizzati.

Inoltre, La Dolce Langa propone anche variegate confezioni natalizie con eccellenze gastronomiche di grandissima qualità, come fichi, marmellate, cioccolatini, torrone, da poter comporre per regalarsi e regalare dolcezza e qualità.

