4 novembre, Castelnuovo Belbo ricorda i suoi caduti

Anche Castelnuovo Belbo oggi 4 novembre celebra la Giornata dell’Unità nazionale e la Festa delle Forze Armate.

L’unità nazionale in seguito all’annessione di Trento e Trieste al Regno d’Italia e la giornata delle forze armate poiché, proprio quegli ultimi giorni di guerra vennero dedicati alla commemorazione di tutti i soldati morti in tale conflitto.

Come previsto in questo periodo, ovvero per evitare assembramenti, solo il Sindaco Aldo Allineri e l’ Assessore Claudio Bevilacqua (rappresentante anche degli alpini) hanno portato una corona di alloro al monumento dei caduti del Paese.