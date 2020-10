Sparatoria nella notte ad Asti, grave un uomo

Questa notte ad Asti, verso le 23,30 circa, in corso Matteotti un cittadino albanese 40enne domiciliato in città, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco al costato sparato da un’auto in corsa.

L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Asti dove è stato sottoposto a 5 ore di intervento chirurgico. Ora si trova in rianimazione in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Asti.

Di seguito la prima ricostruzione dei fatti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Asti, che stanno indagando sul tentato omicidio.

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri sono stati avvisati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti di un soggetto da poco trasportato perché attinto da un colpo d’arma da fuoco.

La prima ricostruzione dei fatti ha permesso di risalire all’identificazione della vittima, un cittadino albanese 40enne, domiciliato ad Asti, gravato da svariati precedenti di polizia per reati contro la persona e sull’immigrazione. Questi, trovandosi a piedi in questo Corso Matteotti all’altezza dell’incrocio con via San Francesco, veniva attinto da un colpo d’arma da fuoco sparato da un’autovettura in movimento.

Una volta accasciatosi a terra la vittima veniva, quasi nell’immediatezza, soccorso da un residente della zona che, attirato dal trambusto, soccorreva l’uomo e lo trasportava al Pronto soccorso con il suo furgone.

Le condizioni cliniche del ferito sono gravi. Sottoposto a 5 ore di intervento chirurgico per la rimozione del proiettile che ha attinto il costato, il ferito si trova in terapia intensiva in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti e dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Asti.