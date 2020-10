A Castelnuovo Belbo riasfaltati alcuni tratti di diverse strade

A Castelnuovo Belbo in questi giorni sono stati riqualificato alcuni tratti di strade delle vie del paese in seguito ai lavori di riasfaltatura decisi dall’amministrazione comunale.

Le vie interessate come si vede nelle foto sottostanti sono: regione Valegge, regione Valgrossa, via Romita, strada Costa e l’ ingresso del piazzale del cimitero in via San Biagio (foto principale). “Nonostante il periodo difficile e la ridotta disponibilità economica si è fatto il possibile per sistemare i punti più critici del paese” commenta il sindaco Aldo Allineri.