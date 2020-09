L’entusiasmo di Polina Bosca alla presentazione della nuova divisa della Bosca San Bernardo Cuneo

E’ stata presentata a Cuneo la nuova divisa da gara della Bosca San Bernardo Cuneo di cui Bosca è sponsor che si è tenuto ieri sera presso il Pala UBI Banca alla presenza della squadra, le istituzioni, gli sponsor e una piccola rappresentanza di tifosi.

Era dal 16 febbraio scorso che il Pala UBI Banca non apriva le sue porte al pubblico: è tornato a farlo ieri sera in un assetto inedito dettato dal protocollo anti Covid-19 per una platea composta da istituzioni, stampa, sponsor e tifosi che ha assistito alla presentazione delle giocatrici e dello staff della BOSCA S.BERNARDO CUNEO e delle divise da gara firmate ninesquared. La serata, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Cuneo Granda Volley, è stata all’insegna delle emozioni e dell’entusiasmo. Emozioni che sono iniziate con l’ingresso al palazzetto dopo tanti mesi di lontananza forzata e si sono susseguite durante l’evento, confezionato grazie a un vero e proprio gioco di squadra di chi ancora una volta ha messo il suo talento al servizio della società biancorossa. I brividi non sono mancati nell’omaggio delle cheerleader della TCN Cheerleading a Camilla Bessone, scomparsa nell’incidente stradale a Castelmagno dello scorso 12 agosto: il sorriso e la classe di Camilla erano negli occhi e nei cuori dei presenti, che le hanno tributato un lungo applauso in apertura di serata.

Sulla maglia campeggia il nome dell’azienda spumantiera, al rinnovo, per il 3° anno consecutivo, del sostegno alla Bosca San Bernardo Cuneo che si deve al forte legame che si è instaurato tra Bosca e la squadra nel corso del tempo e che si è trasformato in passione. Questo legame si è rafforzato grazie alle grandi emozioni che ogni partita regala permettendo di riscoprire la forza che l’entusiasmo può generare non solo a livello di squadra, ma in tutte le persone che assistono al match e supportano la squadra. L’azienda Bosca, in particolare Polina Bosca, non è sono solo uno sponsor, ma si può considerare la prima tra le tifose.

“Grazie al rapporto instaurato con la squadra e all’osservazione dell’approccio “agonistico” sviluppato per conseguire gli obiettivi abbiamo trovato un altro punto di unione tra le due società capendo che approcciamo il lavoro con le stesse dinamiche. Ci accomuna infatti la propensione a pensare oltre gli schemi per raggiungere nuovi traguardi e la capacità di affrontare le sfide con passione e determinazione. Il sodalizio instaurato con le ragazze della Bosca San Bernardo Cuneo ha dunque reso molto più tangibile il nostro claim “oltre lo spumante” rafforzando la volontà di definire una precisa cifra stilistica Bosca che caratterizzerà ogni azione e prodotto in futuro ovvero “alza l’entusiasmo”” ha dichiarato ieri Polina Bosca in occasione della presentazione della maglietta.

“Alza l’entusiasmo” è un sentimento che si calerà ancora di più in tutti i prodotti Bosca e in tutti gli approcci futuri. Un’evoluzione naturale nel percorso dell’azienda che da 189 anni ha nel proprio DNA la voglia di andare “oltre lo spumante” e lo ha fatto attraverso la sperimentazione e la proposta di uno stile di consumo alternativo il che ha “alzato l’entusiasmo” non solo dei consumatori, ma anche dei team interni all’azienda che lavorano in un ambiente che stimola e premia la propensione all’innovazione.